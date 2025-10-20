Практика судів
РАУ вимагатиме від Міноборони облаштування у ТЦК кімнат для роботи адвокатів

13:45, 20 жовтня 2025
Рада адвокатів України звернеться до Міноборони та Генштабу з проханням створити приміщення для адвокатів у ТЦК.
Фото: НААУ
Рада адвокатів України ухвалила рішення звернутися до Генштабу ЗСУ та Міноборони з вимогою облаштувати окремі приміщення для роботи адвокатів у всіх ТЦК. Про це повідомили в РАУ.

Ініціатором обговорення стала голова Ради адвокатів Харківської області Вікторія Гайворонська, яка наголосила на масштабності проблеми та необхідності термінових заходів. Органи адвокатського самоврядування по всій Україні фіксують численні випадки перешкоджання діяльності адвокатів з боку ТЦК, зокрема ігнорування адвокатських запитів, недопуск до приміщень для зустрічей із клієнтами, а в окремих випадках — залякування, затримання та навіть застосування фізичної сили. Такі дії свідчать про порушення не лише гарантій адвокатської діяльності, а й конституційного права на правничу допомогу та захист.

Хоча в деяких регіонах вдалося налагодити співпрацю з ТЦК, проблема залишається загальнонаціональною. У багатьох випадках регіональні ради адвокатів не змогли самостійно домовитися про належну взаємодію. Навіть там, де приміщення для адвокатів формально є, правників часто не допускають до них. Проблема полягає не лише в забезпеченні простору для надання правничої допомоги, а й у гарантуванні реального доступу до нього як для адвокатів, так і для військовозобов’язаних.

Під час засідання РАУ підкреслили необхідність створення чіткого алгоритму взаємодії між адвокатами та ТЦК. Часто конфіденційні зустрічі адвоката з клієнтом сприймаються представниками ТЦК як спроба перешкодити мобілізації чи ухилитися від неї. Насправді право на спілкування з адвокатом не суперечить мобілізаційним процесам, а забезпечує законність і захист прав особи. Відсутність чітких процедур призводить до конфліктів, яких можна було б уникнути.

РАУ обрала стратегію, що поєднує регіональний діалог і централізовану підтримку. Питання взаємодії вирішуватимуться на місцях через контакти регіональних рад адвокатів із ТЦК, але офіційне звернення до центральних силових відомств посилить позицію регіонів.

Рада адвокатів одностайно підтримала два кроки для розв’язання проблеми. По-перше, РАУ звернеться до Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ з вимогою облаштувати в усіх ТЦК окремі кімнати для роботи адвокатів і забезпечити безперешкодний доступ до них для правників і військовозобов’язаних, гарантуючи конфіденційність спілкування. По-друге, буде розроблена пам’ятка для адвокатів із чіткими правилами проведення конфіденційних побачень у ТЦК, яка допоможе мінімізувати конфлікти та забезпечити ефективний захист прав клієнтів відповідно до законодавства.

адвокат ТЦК

