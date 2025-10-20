Практика судов
  1. В Украине

Совет адвокатов поручил регионам устранить пробелы в Реестре адвокатов — 4,2 тысячи профилей без электронного адреса

13:57, 20 октября 2025
Совет адвокатов поручил устранить проблему с отсутствием электронных адресов в адвокатских профилях.
Совет адвокатов поручил регионам устранить пробелы в Реестре адвокатов — 4,2 тысячи профилей без электронного адреса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Едином реестре адвокатов Украины выявлено 4,2 тысячи профилей без электронной почты. Это существенно затрудняет оперативную связь между адвокатами, органами самоуправления и Высшей школой адвокатуры.

Во время заседания 18 октября Совет адвокатов Украины принял решение, направленное на устранение этого системного пробела, сообщили в САУ.

Член САУ от Ровенской области Анна Лазарчук, которая докладывала по данному вопросу, подчеркнула, что отсутствие электронных адресов в реестре создаёт серьёзные препятствия в работе квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. «Из-за этого возникают трудности с информированием адвокатов и своевременным получением ими уведомлений», — отметила она.

Совет адвокатов Украины определил чёткий алгоритм действий для региональных советов — они должны проинформировать адвокатов, в чьих профилях отсутствует электронная почта, о необходимости подать соответствующее заявление. Предусмотрено два канала связи: SMS на указанный номер телефона или письмо по почтовому адресу. Оба контакта содержатся в ЕРАУ, что гарантирует отправку уведомления.

«Решение САУ учитывает военное положение в Украине. Для органов регионального самоуправления, которые работают в условиях ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях, выполнение поручения откладывается до прекращения активных боевых действий. Это позволит избежать правовых и практических трудностей с уведомлением адвокатов», — отметили в САУ.

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка ведения ЕРАУ (решение САУ №74 от 22 августа 2022 года), в адвокатский реестр обязательно вносятся не только адреса рабочих мест, но и контактные номера телефонов и электронные адреса.

Согласно более позднему решению САУ от 8 июня 2024 года №34, адвокаты обязаны в течение одного месяца с момента получения свидетельства о праве на осуществление адвокатской деятельности создать и зарегистрировать личный электронный кабинет на сайте НААУ и на платформе Центра аккредитации и сертификации ВША.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Украина сможет присоединится к ЕС без полного права голоса – европейские лидеры пытаются работать над новым планом

Новый план — это последняя попытка вдохнуть жизнь в подвижки к вступлению Украины в ЕС, которое блокируется несколькими странами ЕС, отмечает Politico.

В мире наблюдается глобальный сбой в мессенджере Signal

Пользователи жалуются, что в мессенджере Signal не приходят сообщения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України