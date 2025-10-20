Совет адвокатов поручил регионам устранить пробелы в Реестре адвокатов — 4,2 тысячи профилей без электронного адреса

Совет адвокатов поручил устранить проблему с отсутствием электронных адресов в адвокатских профилях.

В Едином реестре адвокатов Украины выявлено 4,2 тысячи профилей без электронной почты. Это существенно затрудняет оперативную связь между адвокатами, органами самоуправления и Высшей школой адвокатуры.

Во время заседания 18 октября Совет адвокатов Украины принял решение, направленное на устранение этого системного пробела, сообщили в САУ.

Член САУ от Ровенской области Анна Лазарчук, которая докладывала по данному вопросу, подчеркнула, что отсутствие электронных адресов в реестре создаёт серьёзные препятствия в работе квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. «Из-за этого возникают трудности с информированием адвокатов и своевременным получением ими уведомлений», — отметила она.

Совет адвокатов Украины определил чёткий алгоритм действий для региональных советов — они должны проинформировать адвокатов, в чьих профилях отсутствует электронная почта, о необходимости подать соответствующее заявление. Предусмотрено два канала связи: SMS на указанный номер телефона или письмо по почтовому адресу. Оба контакта содержатся в ЕРАУ, что гарантирует отправку уведомления.

«Решение САУ учитывает военное положение в Украине. Для органов регионального самоуправления, которые работают в условиях ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях, выполнение поручения откладывается до прекращения активных боевых действий. Это позволит избежать правовых и практических трудностей с уведомлением адвокатов», — отметили в САУ.

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка ведения ЕРАУ (решение САУ №74 от 22 августа 2022 года), в адвокатский реестр обязательно вносятся не только адреса рабочих мест, но и контактные номера телефонов и электронные адреса.

Согласно более позднему решению САУ от 8 июня 2024 года №34, адвокаты обязаны в течение одного месяца с момента получения свидетельства о праве на осуществление адвокатской деятельности создать и зарегистрировать личный электронный кабинет на сайте НААУ и на платформе Центра аккредитации и сертификации ВША.

