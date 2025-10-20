РАУ доручила регіонам усунути прогалини в Реєстрі адвокатів — 4,2 тисячі профілів без електронної адреси

РАУ доручила усунути проблему з відсутністю електронних адрес у адвокатських профілях.

У Єдиному реєстрі адвокатів України виявили 4,2 тисячі профілів без електронної пошти. Це суттєво ускладнює швидкий зв’язок між адвокатами, органами самоврядування та Вищою школою адвокатури.

Під час засідання 18 жовтня Рада адвокатів України ухвалила рішення, спрямоване на усунення цієї системної прогалини, розповіли у РАУ.

Член РАУ від Рівненської області Ганна Лазарчук, яка доповідала з цього питання, наголосила, що відсутність електронних адрес у реєстрі створює серйозні перешкоди в роботі кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. «Через це виникають труднощі з інформуванням адвокатів і своєчасним отриманням ними повідомлень», — зазначила вона.

Рада адвокатів України визначила чіткий алгоритм дій для регіональних рад — вони мають проінформувати адвокатів, у профілях яких відсутня електронна пошта, про необхідність подати відповідну заяву. Передбачено два канали комунікації: SMS на вказаний номер телефону або лист за поштовою адресою. Обидва контакти містяться в ЄРАУ, що гарантує відправку повідомлення.

"Рішення РАУ враховує воєнний стан в Україні. Для органів регіонального самоврядування, які працюють в умовах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, виконання доручення відкладається до припинення активних бойових дій. Це дозволить уникнути правових і практичних труднощів із повідомленням адвокатів", - зазначили у РАУ.

Відповідно до пункту 3.1 Порядку ведення ЄРАУ (рішення РАУ №74 від 22 серпня 2022 року), в адвокатський реєстр обов’язково мають вноситися не лише адреси робочих місць, а й контактні телефони та електронні адреси.

Згідно з новішим рішенням РАУ від 8 червня 2024 року №34, адвокати зобов’язані протягом місяця після отримання свідоцтва про право на професійну діяльність створити та зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті НААУ і платформі Центру акредитації та сертифікації ВША.

