Михаил Драпатый возглавил новосозданное Угруппирование Объединенных сил

УОС будет отвечать за оборону Харьковщины и прилегающих территорий, объединив под своим командованием подразделения ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

В Силах обороны Украины произошли структурные изменения: создано новое Угруппирование — Обʼєднаних сил, которое возглавил генерал-майор Михаил Драпатый.

Как отметили в УОС, зона ответственности Командования охватывает Харьковскую область и непосредственно прилегающие территории, а также подразделения и корпуса, которыми ранее опекалось Угруповання військ «Північ», что входило в состав ОСУВ «Дніпро».

«Этот сложный та напруженій сектор, что занимает одно из ключевых мест в планах врага, во второй раз доверен генералу Драпатому. Напомним, что в 2024 году он уже возглавлял ОТУ «Харків» во время российского наступления на Харьковщине и угрозы Вовчанську», - говорится в сообщении.

Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, непосредственно будут подчиняться новосозданному Угрупованню об’єднаних сил. Это — опытные, современные и прогрессивные подразделения Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

«Тесное взаимодействие с молодыми командирами подразделений, которые входят в состав УОС, а также приобретённый совместный опыт оперативного планирования, дадут новый импульс развитию спроможностей Командования об’єднаних сил и создадут дополнительные возможности для эффективной отсечки врага», - добавили в УОС.

