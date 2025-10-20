Практика судів
  1. В Україні

Михайло Драпатий очолив новостворене Угруповання Обʼєднаних сил

14:51, 20 жовтня 2025
УОС відповідатиме за оборону Харківщини та прилеглих територій, об’єднавши під своїм командуванням підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
У Силах оборони України відбулися структурні зміни: створено нове Угруповання — Обʼєднаних сил, яке очолив генерал-майор Михайло Драпатий.

Як зазначили в УОС, зона відповідальності Командування охоплює Харківську область та безпосередньо прилеглі території, а також підрозділи й корпуси, якими раніше опікувалося Угруповання військ «Північ», що входило до складу ОСУВ «Дніпро».

«Цей складний та напруженій сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому. Нагадаємо, що у 2024 році він вже очолював ОТУ «Харків» під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську», - йдеться у повідомленні.

Корпуси, зосереджені на даному напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил. Це — досвідчені, сучасні та прогресивні підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

«Тісна взаємодія з молодими командирами підрозділів, які входять до складу УОС, а також набутий спільний досвід оперативного планування, дадуть новий імпульс розвитку спроможностей Командування об’єднаних сил і створять додаткові можливості для ефективної відсічі ворога», - додали в УОС.

ЗСУ армія

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

