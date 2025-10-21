Юрлицо в процессе реорганизации: как правильно сняться с учета в налоговой

Когда и как юрлицу прекратить учет в ГНС во время реорганизации.

Реорганизация юридического лица — это сложный процесс, который включает не только внутренние изменения в структуре предприятия, но и ряд обязательных юридических и налоговых процедур. Одним из ключевых этапов является снятие компании с учета в органах Государственной налоговой службы.

В налоговой службе объясняют, что в случае принятия решения о прекращении юридического лица в результате слияния, присоединения, разделения, преобразования до завершения срока, установленного для заявления кредиторами своих требований (в случае наличия денежных обязательств и/или задолженности по уплате налогов и сборов), а также в день получения запроса от субъекта государственной регистрации, контролирующий орган передает в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований:

при отсутствии денежных обязательств и/или налогового долга – сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов по форме №30-ОПП (приложение 15 к Порядку №1588);

при наличии налогового долга – сведения о согласовании плана реорганизации юридического лица по форме №31-ОПП (приложение 16 к Порядку №1588) или сведения о наличии задолженности по уплате налогов и сборов по форме №30-ОПП (если план реорганизации юридическим лицом в контролирующий орган не подавался или не был согласован контролирующим органом).

Формирование контролирующим органом сведений о согласовании плана реорганизации юридического лица, имеющего налоговый долг, осуществляется в следующем порядке:

Налогоплательщик, который реорганизуется и имеет денежные обязательства и/или налоговый долг, после опубликования уведомления о реорганизации подает в контролирующий орган по основному месту учета:

заявление о ликвидации или реорганизации налогоплательщика по форме №8-ОПП (приложение 14 к Порядку №1588) (далее – заявление по ф. №8-ОПП);

копию решения о реорганизации;

в произвольной форме план реорганизации, в котором указывается порядок распределения денежных обязательств и/или налогового долга между другими налогоплательщиками – правопреемниками с указанием видов налогов, сборов, сумм и долей налогов, сборов, а также долей активов, передаваемых правопреемникам, или других критериев, по которым определены доли налогов и сборов.

План реорганизации должен быть подписан уполномоченными лицами налогоплательщика, который реорганизуется, и уполномоченными лицами налогоплательщиков – правопреемников. Подписи таких лиц удостоверяются в установленном законодательством порядке.

Контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика во взаимодействии с другими контролирующими органами по месту учета правопреемников рассматривает полученные документы в течение месяца со дня получения заявления по ф. №8-ОПП. По результатам рассмотрения контролирующий орган принимает решение о согласовании плана реорганизации или об отказе в согласовании плана реорганизации, о чем уведомляет налогоплательщика;

Урегулирование вопросов погашения денежных обязательств или налогового долга в случае реорганизации осуществляется в порядке, определенном ст. 98 главы 9 разд. II Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года №2755-VI с изменениями и дополнениями;

В случае получения решения об отказе в согласовании плана реорганизации налогоплательщик может погасить денежные обязательства и/или налоговый долг или пересмотреть план реорганизации в части распределения налоговых обязательств (долга) правопреемнику (правопреемникам) и повторно обратиться в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика для его согласования.

В соответствии с подп. 1 п. 11.17 разд. XI Порядка №1588 основанием для снятия с учета в контролирующих органах налогоплательщиков, государственная регистрация прекращения которых осуществляется согласно Закону Украины от 15 мая 2003 года №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (с изменениями и дополнениями), является поступление сведений о государственной регистрации прекращения юридического лица.

Дата снятия с учета соответствует дате закрытия последней интегрированной карточки налогоплательщика или дате получения сведений о прекращении юридического лица в случае, если на момент получения таких сведений были закрыты все интегрированные карточки данного налогоплательщика.

В случае прекращения налогоплательщика – юридического лица (путем ликвидации или реорганизации) урегулирование вопросов погашения денежных обязательств и/или налогового долга такого плательщика осуществляется в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины.

