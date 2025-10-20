Как правильно уплатить земельный налог через кассу банка — инструкция

Главное управление ГНС в Тернопольской области подготовило для граждан подробную памятку по уплате имущественных налогов — в частности, земельного.
Украинцам объяснили, как правильно выполнить свои налоговые обязательства, а также привели пример оплаты через кассу банка.
Как осуществить оплату в кассе банка
Для уплаты земельного налога гражданину необходимо предоставить кассиру следующие данные:
Следующие действия плательщика
После заполнения кассиром платежной инструкции гражданин должен:
Важно
Если оплата осуществляется за другое лицо, необходимо обязательно сообщить кассиру налоговый номер и ФИО гражданина, налоговые обязательства которого оплачиваются.
В случае правильного заполнения реквизитов средства будут зачислены в бюджет как уплата земельного налога от соответствующего плательщика и отражены в его интегрированной карточке плательщика налогов.
Результат
Уже на следующий день после оплаты гражданин может проверить зачисление платежа в приватной части Электронного кабинета плательщика.
