Как правильно уплатить земельный налог через кассу банка — инструкция

Памятка для граждан с пошаговым разъяснением процедуры уплаты земельного налога и проверки его зачисления.

Главное управление ГНС в Тернопольской области подготовило для граждан подробную памятку по уплате имущественных налогов — в частности, земельного.

Украинцам объяснили, как правильно выполнить свои налоговые обязательства, а также привели пример оплаты через кассу банка.

Как осуществить оплату в кассе банка

Для уплаты земельного налога гражданину необходимо предоставить кассиру следующие данные:

налоговый номер (РНОКПП) и ФИО плательщика;

наименование и код органа Казначейства, номер счета IBAN (указан в налоговом уведомлении-решении);

сумму земельного налога (также из уведомления-решения от ГНС);

назначение платежа, в частности код вида оплаты — 101;

краткое описание, например: «уплата земельного налога за 2024 год согласно ППР».

Следующие действия плательщика

После заполнения кассиром платежной инструкции гражданин должен:

внимательно проверить правильность всех реквизитов, в частности собственного налогового номера;

подписать платежную инструкцию для подтверждения данных.

Важно

Если оплата осуществляется за другое лицо, необходимо обязательно сообщить кассиру налоговый номер и ФИО гражданина, налоговые обязательства которого оплачиваются.

В случае правильного заполнения реквизитов средства будут зачислены в бюджет как уплата земельного налога от соответствующего плательщика и отражены в его интегрированной карточке плательщика налогов.

Результат

Уже на следующий день после оплаты гражданин может проверить зачисление платежа в приватной части Электронного кабинета плательщика.

