Як правильно сплатити земельний податок через касу банку — інструкція

Пам’ятка для громадян із покроковим роз’ясненням процедури сплати земельного податку та перевірки його зарахування.

Головне управління ДПС у Тернопільській області підготувало для громадян детальну пам’ятку щодо сплати майнових податків — зокрема, земельного.

Українцям пояснили, як правильно виконати свої податкові зобов’язання, а також навели приклад оплати через касу банку.

Як здійснити оплату у касі банку

Для сплати земельного податку громадянину необхідно надати касиру такі дані:

податковий номер (РНОКПП) та ПІБ платника;

найменування і код органу Казначейства, номер рахунку IBAN (вказаний у податковому повідомленні-рішенні);

суму земельного податку (також із повідомлення-рішення від ДПС);

призначення платежу, зокрема код виду сплати — 101;

короткий опис, наприклад: «сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР».

Наступні дії платника

Після заповнення касиром платіжної інструкції громадянин має:

уважно перевірити правильність усіх реквізитів, зокрема власного податкового номера;

підписати платіжну інструкцію для підтвердження даних.

Важливо

Якщо сплата здійснюється за іншу особу, потрібно обов’язково повідомити касиру податковий номер і ПІБ громадянина, податкові зобов’язання якого сплачуються.

У разі правильного заповнення реквізитів кошти будуть зараховані до бюджету як сплата земельного податку від відповідного платника і відображені в його інтегрованій картці платника податків.

Результат

Вже на наступний день після оплати громадянин може перевірити зарахування платежу у приватній частині Електронного кабінету платника.

