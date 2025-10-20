Як правильно сплатити земельний податок через касу банку — інструкція

Головне управління ДПС у Тернопільській області підготувало для громадян детальну пам’ятку щодо сплати майнових податків — зокрема, земельного.
Українцям пояснили, як правильно виконати свої податкові зобов’язання, а також навели приклад оплати через касу банку.
Як здійснити оплату у касі банку
Для сплати земельного податку громадянину необхідно надати касиру такі дані:
Наступні дії платника
Після заповнення касиром платіжної інструкції громадянин має:
Важливо
Якщо сплата здійснюється за іншу особу, потрібно обов’язково повідомити касиру податковий номер і ПІБ громадянина, податкові зобов’язання якого сплачуються.
У разі правильного заповнення реквізитів кошти будуть зараховані до бюджету як сплата земельного податку від відповідного платника і відображені в його інтегрованій картці платника податків.
Результат
Вже на наступний день після оплати громадянин може перевірити зарахування платежу у приватній частині Електронного кабінету платника.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.