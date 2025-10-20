Практика судов
Стало известно, может ли ФЛП потерять упрощенную систему, переводя средства на ВСУ

22:54, 20 октября 2025
ФЛП и благотворительность: можно ли перечислять деньги на благотворительность или помощь ВСУ без потери упрощенной системы.
Главное управление ГНС в Тернопольской области дало разъяснение относительно того, рискует ли предприниматель-упрощенец статусом ФЛП, если перечисляет деньги на благотворительность или помощь Вооруженным силам Украины.

Благотворительность — не предпринимательская деятельность

Согласно Закону «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», благотворителем является физическое или юридическое лицо частного права, которое добровольно оказывает помощь.

Благотворительная деятельность — это безвозмездная поддержка с целями, определенными законом, которая не предусматривает получения прибыли или компенсации.

Таким образом, даже если человек является предпринимателем, он осуществляет благотворительность как физическое лицо, а не как ФЛП.

Как можно переводить средства

Согласно Инструкции НБУ №162, физическое лицо имеет отдельные счета — для предпринимательской деятельности, независимой профессиональной деятельности и для личных нужд.

Использовать личный счет для бизнеса запрещено, однако ФЛП имеет право использовать предпринимательский счет для личных нужд после уплаты всех налогов и сборов.

Это означает, что перевод средств на благотворительность или ВСУ можно осуществлять напрямую с предпринимательского счета, без обязательного перевода денег сначала на «личный» счет.

Вывод

Благотворительность — это действие физического лица, а не хозяйственная операция ФЛП.

ФЛП может перечислять деньги на ВСУ или другие благотворительные цели с предпринимательского счета, если налоги уплачены.

Такие переводы не влияют на пребывание предпринимателя на упрощенной системе налогообложения.

