Стало известно, может ли ФЛП потерять упрощенную систему, переводя средства на ВСУ

Главное управление ГНС в Тернопольской области дало разъяснение относительно того, рискует ли предприниматель-упрощенец статусом ФЛП, если перечисляет деньги на благотворительность или помощь Вооруженным силам Украины.
Благотворительность — не предпринимательская деятельность
Согласно Закону «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», благотворителем является физическое или юридическое лицо частного права, которое добровольно оказывает помощь.
Благотворительная деятельность — это безвозмездная поддержка с целями, определенными законом, которая не предусматривает получения прибыли или компенсации.
Таким образом, даже если человек является предпринимателем, он осуществляет благотворительность как физическое лицо, а не как ФЛП.
Как можно переводить средства
Согласно Инструкции НБУ №162, физическое лицо имеет отдельные счета — для предпринимательской деятельности, независимой профессиональной деятельности и для личных нужд.
Использовать личный счет для бизнеса запрещено, однако ФЛП имеет право использовать предпринимательский счет для личных нужд после уплаты всех налогов и сборов.
Это означает, что перевод средств на благотворительность или ВСУ можно осуществлять напрямую с предпринимательского счета, без обязательного перевода денег сначала на «личный» счет.
Вывод
Благотворительность — это действие физического лица, а не хозяйственная операция ФЛП.
ФЛП может перечислять деньги на ВСУ или другие благотворительные цели с предпринимательского счета, если налоги уплачены.
Такие переводы не влияют на пребывание предпринимателя на упрощенной системе налогообложения.
