Стало відомо, чи може ФОП втратити спрощену систему, перераховуючи кошти на ЗСУ

Головне управління ДПС у Тернопільській області надало роз’яснення щодо того, чи ризикує підприємець-спрощенець статусом ФОП, якщо перераховує гроші на благодійність або допомогу Збройним силам України.
Благодійність — не підприємницька діяльність
Згідно із Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації», благодійником є фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно надає допомогу.
Благодійна діяльність — це безоплатна підтримка з визначеними законом цілями, яка не передбачає отримання прибутку чи компенсації.
Отже, навіть якщо людина є підприємцем, вона здійснює благодійність як фізична особа, а не як ФОП.
Як можна переказувати кошти
Згідно з Інструкцією НБУ №162, фізична особа має окремі рахунки — для підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності та особистих потреб.
Використовувати особистий рахунок для бізнесу заборонено, однак ФОП має право використовувати підприємницький рахунок для власних потреб після сплати всіх податків і зборів.
Це означає, що переказ коштів на благодійність або ЗСУ можна здійснювати безпосередньо з підприємницького рахунку, без обов’язкового переказу грошей спочатку на «особистий» рахунок.
Висновок
Благодійність — це дія фізичної особи, а не господарська операція ФОП.
ФОП може переказувати гроші на ЗСУ чи інші благодійні цілі з підприємницького рахунку, якщо податки сплачені.
Такі перекази не впливають на перебування підприємця на спрощеній системі оподаткування.
