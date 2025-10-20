Стало відомо, чи може ФОП втратити спрощену систему, перераховуючи кошти на ЗСУ

ФОП і благодійність: чи можна перераховувати гроші на благодійність або допомогу ЗСУ без втрати спрощеної системи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Тернопільській області надало роз’яснення щодо того, чи ризикує підприємець-спрощенець статусом ФОП, якщо перераховує гроші на благодійність або допомогу Збройним силам України.

Благодійність — не підприємницька діяльність

Згідно із Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації», благодійником є фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно надає допомогу.

Благодійна діяльність — це безоплатна підтримка з визначеними законом цілями, яка не передбачає отримання прибутку чи компенсації.

Отже, навіть якщо людина є підприємцем, вона здійснює благодійність як фізична особа, а не як ФОП.

Як можна переказувати кошти

Згідно з Інструкцією НБУ №162, фізична особа має окремі рахунки — для підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності та особистих потреб.

Використовувати особистий рахунок для бізнесу заборонено, однак ФОП має право використовувати підприємницький рахунок для власних потреб після сплати всіх податків і зборів.

Це означає, що переказ коштів на благодійність або ЗСУ можна здійснювати безпосередньо з підприємницького рахунку, без обов’язкового переказу грошей спочатку на «особистий» рахунок.

Висновок

Благодійність — це дія фізичної особи, а не господарська операція ФОП.

ФОП може переказувати гроші на ЗСУ чи інші благодійні цілі з підприємницького рахунку, якщо податки сплачені.

Такі перекази не впливають на перебування підприємця на спрощеній системі оподаткування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.