В Одессе из-за аварии на водопроводе часть города осталась без воды

В Одессе 20 октября из-за аварии на водопроводе временно приостановлено водоснабжение для части жителей Киевского и Хаджибейского районов. Об этом сообщили в компании «Инфоксводоканал».

Авария оказалась сложнее, чем ожидалось — специалисты работали на месте всю ночь. К утру удалось остановить течь и временно восстановить подачу воды, однако для полного устранения повреждений необходимо продолжить ремонтные работы.

«Сейчас специалисты готовят раскопку и водопровод к сварочным работам, которых будет немало. В связи с этим мы были вынуждены временно приостановить водоснабжение и снизить давление в сети для жителей части Киевского и Хаджибейского районов Одессы», — отметили в «Инфоксводоканале».

Без воды или со сниженным давлением остались жители части домов на следующих улицах:

Академика Королева,

Небесной Сотни,

Семьи Глодан,

Левитана,

Варненской,

Космонавтов,

Инглези,

Героев Крут,

Люстдорфской дороге.

Компания планирует завершить ремонт до 22:00.

