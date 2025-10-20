Практика судов
  1. В Украине

В Одессе из-за аварии на водопроводе часть города осталась без воды

18:08, 20 октября 2025
Авария оказалась сложнее, чем ожидалось, говорят специалисты.
В Одессе из-за аварии на водопроводе часть города осталась без воды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе 20 октября из-за аварии на водопроводе временно приостановлено водоснабжение для части жителей Киевского и Хаджибейского районов. Об этом сообщили в компании «Инфоксводоканал».

Авария оказалась сложнее, чем ожидалось — специалисты работали на месте всю ночь. К утру удалось остановить течь и временно восстановить подачу воды, однако для полного устранения повреждений необходимо продолжить ремонтные работы.

«Сейчас специалисты готовят раскопку и водопровод к сварочным работам, которых будет немало. В связи с этим мы были вынуждены временно приостановить водоснабжение и снизить давление в сети для жителей части Киевского и Хаджибейского районов Одессы», — отметили в «Инфоксводоканале».

Без воды или со сниженным давлением остались жители части домов на следующих улицах:

  • Академика Королева,
  • Небесной Сотни,
  • Семьи Глодан,
  • Левитана,
  • Варненской,
  • Космонавтов,
  • Инглези,
  • Героев Крут,
  • Люстдорфской дороге.

Компания планирует завершить ремонт до 22:00.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса вода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України