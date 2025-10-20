В Одесі через аварію на водогоні частина міста залишилася без води

Аварія виявилася складнішою, ніж очікувалося, кажуть фахівці.

В Одесі 20 жовтня через аварію на водогоні тимчасово призупинено водопостачання для частини мешканців Київського та Хаджибейського районів. Про це повідомили в компанії «Інфоксводоканал».

Аварія виявилася складнішою, ніж очікувалося — фахівці працювали на місці всю ніч. До ранку вдалося зупинити течу та тимчасово відновити подачу води, однак для повного усунення пошкоджень необхідно продовжити ремонтні роботи.

«Наразі фахівці готують розкопку та водогін до зварювальних робіт, яких буде чимало. У зв’язку з цим, ми були вимушені тимчасово призупинити водопостачання та знизити тиск у мережі для мешканців деякої частини Київського та Хаджибейського районів Одеси», — зазначили в «Інфоксводоканалі».

Без води або зі зниженим тиском залишилися мешканці частини будинків на таких вулицях:

Академіка Корольова,

Небесної Сотні,

Сім’ї Глодан,

Левітана,

Варненській,

Космонавтів,

Інглезі,

Героїв Крут,

Люстдорфській дорозі.

Компанія планує завершити ремонт до 22:00.

