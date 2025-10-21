Практика судов
В Киеве женщина бросила собаку подруги с пятого этажа — животное погибло

07:18, 21 октября 2025
Собака получила тяжелые травмы внутренних органов, несовместимые с жизнью.
В Киеве полиция сообщила о подозрении 38-летней женщине, которая в состоянии алкогольного опьянения выбросила собаку своей подруги из окна пятого этажа. От полученных травм пес породы фокстерьер погиб на месте.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел в квартире на улице Данила Щербаковского. По предварительным данным, между женщинами возникла словесная ссора, во время которой гостья схватила домашнего питомца хозяйки квартиры и выбросила его из окна.

По информации полиции, собака получила тяжелые травмы внутренних органов, несовместимые с жизнью.

Следователи Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры объявили злоумышленнице о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

