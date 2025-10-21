Минобороны обновило зимнюю форму ВСУ – мембраны, утеплители и анатомический крой

Минобороны усовершенствовало стандарты качества и внедрило современные материалы.

Минобороны проводит системное обновление вещевого обеспечения Вооруженных Сил, в частности зимней экипировки, которая претерпела значительные изменения. От устаревших и менее практичных образцов армия перешла к многослойным комплектам из современных материалов.

Новое зимнее снаряжение ВСУ соответствует обновленным техническим спецификациям Минобороны, которые устанавливают требования к тканям, утеплителям, фурнитуре, швам и функциональности. Эти документы также определяют стандарты качества для лабораторных испытаний.

Зимние утепленные куртки

В начале полномасштабной войны ассортимент зимних ветро- и влагозащитных курток был ограничен. Благодаря анализу боевого опыта и изучению международных практик номенклатура расширилась, а конструкции усовершенствовались. Сейчас военнослужащие могут выбирать из нескольких типов курток, адаптированных к погодным условиям и задачам.

Современные куртки изготавливаются по принципу многослойности. Внешний слой – это водоотталкивающая и ветрозащитная ткань, устойчивая к износу. Утеплитель – синтетический нетканый материал на основе полиэфирных волокон. Конструкция включает регулировку объема, вентиляционные элементы, усиленные швы, эргономичный крой и капюшон.

Тип 1 (Классический многослойный): Состоит из верхней ветро- и влагозащитной куртки и внутреннего утепляющего слоя. Их можно использовать отдельно или вместе для защиты в сильные морозы.

Тип 2 (Инновационный): Куртка из мембранной ткани для лучшей влагостойкости и паропроницаемости, с утеплителем и материалом типа Omni-Heat, который отражает тепло тела, обеспечивая терморегуляцию при меньшем весе.

Тип 3 (Женская модель): Специально разработана для женщин с утеплителем, мембраной и технологией типа Omni-Heat. Куртка адаптирована к женской фигуре для повышенного комфорта.

Утепленные брюки

Зимние ветро- и влагозащитные брюки также были модернизированы и соответствуют типам курток. Они изготавливаются из мембранных материалов с легким синтетическим утеплителем, который обеспечивает защиту от влаги и ветра, сохраняя тепло. Эргономичный крой включает анатомическую форму колен, регулировку по талии и совместимость с берцами. Женские модели имеют адаптированную посадку для удобства.

Зимний маскировочный костюм

Маскировочный костюм претерпел значительные изменения. Ранее он создавал шум при движении и имел менее удобную конструкцию. Современная версия изготовлена из легкой, бесшумной ткани со специальным маскировочным рисунком для снежного фона. Костюм имеет адаптированный крой, не сковывающий движений, позволяет быстро одеваться поверх зимней одежды и бронежилета, а также имеет затяжки, фиксацию и отверстия для доступа к карманам.

Зимние ботинки (берцы)

Ранее использовались берцы советского образца или ранние украинские модели с низкой теплоизоляцией и слабой защитой от влаги. Современные берцы изготавливаются из натуральной кожи и мембраны, имеют утепленную подкладку, антипрокольную стельку и антискользящую подошву из полиуретана или резины. Они совместимы с утепленными стельками и защищают от низких температур.

Зимние перчатки

Старые флисовые перчатки не обеспечивали защиту от влаги. Новые модели имеют многослойную основу, защитные накладки на ладонях и пальцах, поддержку сенсорных экранов («Touch Screen»), утепляющую подкладку и мембранный слой для влагостойкости.

Система зимнего вещевого обеспечения ВСУ претерпела глубокую модернизацию. Новые стандарты качества, мембранные ткани, синтетические утеплители и анатомический крой обеспечивают бойцам комфорт и защиту в сложных зимних условиях. Это обновление отражает целенаправленную работу над повышением удобства и адаптивности формы для украинских военных.

