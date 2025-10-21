Практика судов
  1. В Украине

В Украине ввели графики отключений света: кого это коснется

11:05, 21 октября 2025
21 октября снова будут отключать свет по графикам для промышленности.
В Украине ввели графики отключений света: кого это коснется
Во вторник, 21 октября, по всей Украине будут действовать графики отключения света. Пока они не касаются бытовых потребителей, сообщили в Укрэнерго.

Из-за последствий атак с 16:00 до 20:00 во всех регионах будут действовать графики ограничения подачи электроэнергии для промышленности.

В результате атаки дронов на энергетические объекты значительная часть Черниговской области, включая самого Чернигова, осталась без света. Произошли масштабные отключения электроснабжения среди потребителей региона.

По состоянию на 9:30 утра 21 октября потребление электроэнергии снизилось на 1,4% по сравнению с тем же временем в понедельник, хотя в целом оно остается высоким. Это объясняется солнечной погодой на западе и юге Украины, что способствует активной работе домашних солнечных электростанций и уменьшает нагрузку на общую сеть.

Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию в течение дня, особенно в пиковые часы погрузки утром и вечером, чтобы помочь снизить нагрузку на энергосистему.

