ВСП переизбрал Аллу Котелевец и Романа Маселко секретарями дисциплинарных палат

Высший совет правосудия переизбрал секретарей дисциплинарных палат

Высший совет правосудия 21 октября принял решение о переизбрании секретарей своих дисциплинарных палат.

Алла Котелевец назначена секретарем Первой дисциплинарной палаты,

Роман Маселко — секретарем Второй дисциплинарной палаты.

Их избрали сроком на два года в соответствии с пунктом 4.2 Регламента ВСП, который определяет порядок организации работы дисциплинарных палат.

Котелевец и Маселко уже занимали эти должности ранее — впервые их избрали секретарями 19 октября 2023 года.

Дисциплинарные палаты формируются из членов Высшего совета правосудия и рассматривают дисциплинарные дела в отношении судей. Количество палат и состав каждой из них определяет ВСП на основании Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

