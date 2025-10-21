В Конституционном суде Украины обсудили дальнейшее сотрудничество с Советом Европы

В Конституционном Суде Украины состоялась встреча с представителями Совета Европы.

В Конституционном суде Украины состоялась встреча исполняющего обязанности главы КСУ Александра Петришина и судей Ольги Совгири и Галины Юровской с представителями Совета Европы — директором по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству права Клэр Овэй и руководителем отдела Восточного партнерства Тиграном Карапетяном.

Как сообщили в КСУ, стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и новые инициативы в рамках проектов Совета Европы, направленных на поддержку судебной власти Украины.

Представители Конституционного суда поблагодарили Совет Европы за постоянную поддержку в рамках таких программ, как «Поддержка развития конституционной юстиции в Украине», «Усиление социального измерения в Украине», «Поддержка судебной власти Украины в условиях войны и послевоенного периода» и «Совершенствование судебных и внесудебных средств защиты прав лиц, пострадавших от войны».

Отдельное внимание во время встречи уделили защите конституционных прав граждан в условиях военного положения, в частности прав военнослужащих.

Стороны договорились продолжать диалог и определили приоритеты дальнейшего сотрудничества — совершенствование национального конституционного судопроизводства, углубление международного партнерства и реализацию просветительских инициатив.

