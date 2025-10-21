ВСП рекомендовал назначить Михаила Слободонюка судьей Седьмого апелляционного админсуда

Высший совет правосудия рассмотрел рекомендацию о назначении на должность судьи.

Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о назначении Михаила Слободонюка на должность судьи Седьмого апелляционного административного суда.

Об этом сообщили в суде.

Решение принято по результатам рассмотрения материалов относительно соответствия кандидата требованиям законодательства и по представлению Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Напомним, что Высшая квалификационная комиссия судей 15 августа 2025 года внесла на рассмотрение Высшего совета правосудия рекомендации о назначении на должности судей апелляционных административных судов 42 победителей конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

