В Гоструда объяснили, как сообщить работнику о приказе на увольнение, если он отсутствует в день увольнения

21:06, 21 октября 2025
Если работник в день увольнения не явился на работу, и работодатель не имеет возможности лично вручить ему копию приказа об увольнении, допускается использование другого доступного способа передачи этого документа.
Восточное межрегиональное управление Госслужбы труда отмечает, что работодатель обязан в день увольнения выдать работнику копию приказа (распоряжения) об увольнении.

Если работник отсутствует на рабочем месте в день увольнения и работодатель не может вручить ему копию приказа (распоряжения) об увольнении, он может использовать любой другой альтернативный способ ознакомления с кадровыми документами, о котором договорились стороны трудового договора, в частности с помощью средств электронной коммуникации (электронная почта, мессенджеры и т. п.) или почтовым отправлением.

Можно ли уволить работника в связи с сокращением штата, если он болеет?

В Гоструда объяснили, что в случае сокращения штата, если с момента предупреждения прошло два месяца, но работник болеет, увольнение всё равно возможно.

Во время военного положения закон разрешает увольнять работников даже в период их временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске.

В то же время важно соблюдать установленные правила, указав дату увольнения, которая должна быть первым рабочим днём после окончания нетрудоспособности или отпуска. Однако увольнение не допускается во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет. Это важная особенность, которую необходимо учитывать при увольнении работника в таких условиях.

