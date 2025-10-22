Практика судов
  1. В Украине

В ГНС объяснили, какие льготы по уплате земельного налога предусмотрены для физических лиц

18:58, 22 октября 2025
Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с базового налогового периода, в котором подано такое заявление, и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.
В ГНС объяснили, какие льготы по уплате земельного налога предусмотрены для физических лиц
Фото: kh.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Тернопольской области напомнило, какие льготы по уплате земельного налога предусмотрены для физических лиц.

Льготы по уплате земельного налога для физических лиц указаны в статье 281 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI (с изменениями) (далее — НКУ).

Так, согласно п. 281.1 ст. 281 НКУ от уплаты земельного налога освобождаются:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» (с изменениями);
  • физические лица, признанные законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Согласно п. 281.2 ст. 281 НКУ освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц пунктом 281.1 ст. 281 НКУ, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах установленных норм:

  • для ведения личного сельского хозяйства — не более 2 гектаров;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):
  • в селах — не более 0,25 гектара,
  • в поселках — не более 0,15 гектара,
  • в городах — не более 0,10 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;
  • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;
  • для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду, пользование на иных условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) плательщику единого налога четвертой группы (п. 281.3 ст. 281 НКУ).

Согласно п. 281.4 ст. 281 НКУ, если физическое лицо, определенное в п. 281.1 ст. 281 НКУ, по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает установленные нормы, определенные п. 281.2 ст. 281 НКУ, такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого из земельных участков о самостоятельном выборе/изменении земельных участков для применения льготы (далее — заявление о применении льготы).

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое заявление, и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.

В случае подачи физическим лицом, которое по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, заявления о применении льготы после 1 мая текущего года, льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с следующего налогового (отчетного) периода.

Если право на льготу у физического лица, имеющего в собственности несколько земельных участков одного вида использования, возникает в течение календарного года и/или физическое лицо, определенное в п. 281.1 ст. 281 НКУ, приобретает право собственности на земельный участок/участки одного вида использования, такое лицо подает заявление о применении льготы в контролирующий орган по месту нахождения любого из земельных участков в течение 30 календарных дней со дня возникновения такого права на льготу и/или права собственности (п. 281.5 ст. 281 НКУ).

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с учетом требований п. 284.2 ст. 284 НКУ и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.

В случае несоблюдения физическим лицом требований абзаца первого п. 281.5 ст. 281 НКУ льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с следующего налогового (отчетного) периода.

Базовым налоговым (отчетным) периодом для платы за землю является календарный год (п. 285.1 ст. 285 НКУ).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГНС земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси