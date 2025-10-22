В ГНС объяснили, какие льготы по уплате земельного налога предусмотрены для физических лиц

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с базового налогового периода, в котором подано такое заявление, и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.

Главное управление ГНС в Тернопольской области напомнило, какие льготы по уплате земельного налога предусмотрены для физических лиц.

Льготы по уплате земельного налога для физических лиц указаны в статье 281 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI (с изменениями) (далее — НКУ).

Так, согласно п. 281.1 ст. 281 НКУ от уплаты земельного налога освобождаются:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» (с изменениями);

физические лица, признанные законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Согласно п. 281.2 ст. 281 НКУ освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц пунктом 281.1 ст. 281 НКУ, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах установленных норм:

для ведения личного сельского хозяйства — не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):

в селах — не более 0,25 гектара,

в поселках — не более 0,15 гектара,

в городах — не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду, пользование на иных условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) плательщику единого налога четвертой группы (п. 281.3 ст. 281 НКУ).

Согласно п. 281.4 ст. 281 НКУ, если физическое лицо, определенное в п. 281.1 ст. 281 НКУ, по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает установленные нормы, определенные п. 281.2 ст. 281 НКУ, такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого из земельных участков о самостоятельном выборе/изменении земельных участков для применения льготы (далее — заявление о применении льготы).

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое заявление, и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.

В случае подачи физическим лицом, которое по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, заявления о применении льготы после 1 мая текущего года, льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с следующего налогового (отчетного) периода.

Если право на льготу у физического лица, имеющего в собственности несколько земельных участков одного вида использования, возникает в течение календарного года и/или физическое лицо, определенное в п. 281.1 ст. 281 НКУ, приобретает право собственности на земельный участок/участки одного вида использования, такое лицо подает заявление о применении льготы в контролирующий орган по месту нахождения любого из земельных участков в течение 30 календарных дней со дня возникновения такого права на льготу и/или права собственности (п. 281.5 ст. 281 НКУ).

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с учетом требований п. 284.2 ст. 284 НКУ и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.

В случае несоблюдения физическим лицом требований абзаца первого п. 281.5 ст. 281 НКУ льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с следующего налогового (отчетного) периода.

Базовым налоговым (отчетным) периодом для платы за землю является календарный год (п. 285.1 ст. 285 НКУ).

