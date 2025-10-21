Практика судов
Командир 5-й штурмовой бригады рассказал, как военнослужащие переходят в другие подразделения через Армия+

22:00, 21 октября 2025
Минобороны обнародовало, как командир роты переводит к себе военных через Армия+.
Командир 5-й штурмовой бригады рассказал, как военнослужащие переходят в другие подразделения через Армия+
В Министерстве обороны Украины показали, как новая цифровая платформа «Армия+» помогает военнослужащим менять место службы онлайн.

Командир роты наземных беспилотных систем «Агроном» 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады рассказал, что благодаря сервису многие бойцы смогли перейти из тыловых частей в боевые подразделения:

«У нас много бойцов перевелись из тыловых подразделений к нам именно через «Армия+». Были случаи, когда военнослужащего не отпускали из части, а с появлением «Армия+» удалось забрать его к себе из тыловой части. Все быстро и четко по алгоритму перевода».

Видео о том, как командиры пользуются «Армия+», опубликовало Министерство обороны:

