Практика судов
  1. В Украине

«Магическая защита» оказалась мошенничеством — на Киевщине аферисты продавали амулеты «от известных экстрасенсов»

23:12, 21 октября 2025
Злоумышленники выдавали себя за «помощников экстрасенсов» и выманивали деньги, продавая людям якобы «защитные» эзотерические товары.
«Магическая защита» оказалась мошенничеством — на Киевщине аферисты продавали амулеты «от известных экстрасенсов»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители раскрыли схему мошенничества: участники группы представлялись «помощниками известных экстрасенсов» и продавали гражданам «эзотерические» предметы с обещаниями «магической защиты». Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, злоумышленники наживались на доверчивости людей, продавая им «эзотерические» предметы якобы от имени известных «экстрасенсов», которые обеспечивают «магическую» защиту.

К преступной деятельности злоумышленники привлекали несовершеннолетних.

Во время общения фигуранты применяли к потерпевшим психологические методы воздействия и манипуляции, вводя их в заблуждение.

Дельцы уверяли пострадавших, что приобретенные у них «эзотерические» товары якобы способны помочь в решении их жизненных проблем, тем самым побуждая к покупке «магических» предметов.

Правоохранители провели 23 санкционированных обыска в шести областях — Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Харьковской.

Следователи сообщили двум злоумышленникам о подозрении по факту мошенничества, совершенного в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Еще трем фигурантам подозрения объявлены заочно. Досудебное расследование продолжается.

В настоящее время правоохранители устанавливают круг потерпевших и сумму нанесенного ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Киевская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водители смогут лишиться прав в случае накопления штрафных баллов – в Раде зарегистрировали законопроект

В Украине неуклонно растет количество ДТП, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафных баллах для водителей, которые системно нарушают ПДД.

Верховная Рада поддержала поручение правительству изменить в 2026 году порядок выплат спецпенсий судьям и прокурорам, установив единые подходы к возрасту выхода на пенсию

В Бюджетных выводах предусмотрено установление единых подходов к возрасту выхода на пенсию должностных лиц – в частности судей и прокуроров.

Задержек с выплатой зарплат военным не будет – Верховная Рада увеличила расходы на оборону на 325 млрд грн

Основная часть выплат – 294 млрд грн – будет обеспечена за счет международной помощи.

Верховная Рада поддержала законопроект Гетманцева об увеличении до 50% налога на сверхприбыли банков в 2026 году

Ранее Нацбанк раскритиковал идею Даниила Гетманцева поднять налог на прибыль банков до 50%.

«Это шаг к восстановлению справедливости»: Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал подозрение экс-директору «Молодого театра» Андрею Билоусу

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения бывшему директору «Молодого театра» Андрею Билоусу и лично будет представлять обвинение в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду