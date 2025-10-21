«Магическая защита» оказалась мошенничеством — на Киевщине аферисты продавали амулеты «от известных экстрасенсов»

Злоумышленники выдавали себя за «помощников экстрасенсов» и выманивали деньги, продавая людям якобы «защитные» эзотерические товары.

В Киевской области правоохранители раскрыли схему мошенничества: участники группы представлялись «помощниками известных экстрасенсов» и продавали гражданам «эзотерические» предметы с обещаниями «магической защиты». Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, злоумышленники наживались на доверчивости людей, продавая им «эзотерические» предметы якобы от имени известных «экстрасенсов», которые обеспечивают «магическую» защиту.

К преступной деятельности злоумышленники привлекали несовершеннолетних.

Во время общения фигуранты применяли к потерпевшим психологические методы воздействия и манипуляции, вводя их в заблуждение.

Дельцы уверяли пострадавших, что приобретенные у них «эзотерические» товары якобы способны помочь в решении их жизненных проблем, тем самым побуждая к покупке «магических» предметов.

Правоохранители провели 23 санкционированных обыска в шести областях — Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Харьковской.

Следователи сообщили двум злоумышленникам о подозрении по факту мошенничества, совершенного в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Еще трем фигурантам подозрения объявлены заочно. Досудебное расследование продолжается.

В настоящее время правоохранители устанавливают круг потерпевших и сумму нанесенного ущерба.

