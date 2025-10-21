На инфраструктуру ГП «Информационные судебные системы» осуществляется масштабная DDoS-атака

В связи с DDoS-атакой возможны временные перебои в работе отдельных сервисов.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что на инфраструктуру предприятия осуществляется масштабная DDoS-атака.

В ГП ИСС отметили, что в связи с этим возможны временные перебои в работе отдельных сервисов.

«Наши специалисты уже работают над восстановлением стабильного функционирования», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 сентября произошел технический сбой в системе видеоконференцсвязи.

