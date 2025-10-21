ГБР выполняло решение суда о принудительном приводе экс-руководителя Одесского ТЦК Борисова, – Алексей Сухачев

Алексей Сухачев подчеркнул, что Евгений Борисов сознательно использует любой повод, чтобы не являться на судебные заседания.

Фото: ГБР

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев отметил, что в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова ГБР действовало в пределах своих полномочий и выполняло решение суда о принудительном приводе. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

«Дело в том, что фигурант сознательно использует любой повод, чтобы не являться на судебные заседания. С момента, как Борисов вышел под залог, он присутствовал лишь на нескольких первых заседаниях, все остальные — проигнорировал. Поэтому считаю, что решение суда о принудительном приводе вполне обосновано», — заявил Алексей Сухачев.

«Мы пересмотрели видео, опубликованное адвокатами фигуранта. Сотрудники ГБР действовали в рамках полномочий и не реагировали на провокации со стороны представителей подсудимого», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель Одесского ТЦК Евгений Борисов не явился в суд, хотя был осведомлен о заседании.

