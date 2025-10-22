Практика судов
  1. В Украине

В Киеве после ночной атаки пострадала 10-этажка на Троещине — повреждены газовая труба и несущие конструкции.

11:00, 22 октября 2025
В доме повреждены газовая труба и несущие конструкции, из-за чего временно прекращена подача газа.
В Киеве после ночной атаки пострадала 10-этажка на Троещине — повреждены газовая труба и несущие конструкции.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 22 октября РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, нацеленную преимущественно на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, что привело к жертвам и раненым.

В Киеве в результате попадания в Деснянском районе загорелись квартиры в 10-этажном жилом доме и несколько автомобилей во дворе.

В доме повреждены газовая труба и несущие конструкции, из-за чего временно прекращена подача газа. Коммунальные службы уже работают над восстановлением снабжения и ликвидацией последствий.

Ситуация сейчас находится под контролем, на месте работают спасатели и аварийные бригады.

Издание Киев24 публикует фотографии пострадавшего дома в Деснянском районе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев увольнение судей по общим обстоятельствам

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести «добронравие» и «снятие корпоративной вуали»

Парламент поддержал новую редакцию первой книги Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук предлагает ввести понятия «добронравие» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также закрепить презумпцию частных правоотношений.

Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2026 год за основу

Бюджетный комитет рекомендовал учесть ко второму чтению ряд поправок – среди которых пересмотр спецпенсий судей, прокуроров и других должностных лиц, а также увеличение финансирования БЭБ.

Верховная Рада примет новый закон о внутренне перемещенных лицах, которым усилит цифровизацию их учета

Ныне действующий Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» будет отменен, взамен будет принят новый, который еще больше цифровизирует учет ВПЛ, а также автоматически будет считать их жителями той территориальной общины, где они были взяты на учет.

Общественных союзов больше не будет – Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом регулировании общественных организаций

Предлагается оставить только форму общественной организации.

Опыт ЕС в судейском образовании или какие управленческие решения нужны Украине – позиция Национальной школы судей

В Национальной школе судей рассказали, что нужно сделать со Школой судей, какие задачи она должна решать и что произойдет, если НШСУ прекратит свою деятельность как отдельное учреждение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси