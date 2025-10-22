В Киеве после ночной атаки пострадала 10-этажка на Троещине — повреждены газовая труба и несущие конструкции.

В доме повреждены газовая труба и несущие конструкции, из-за чего временно прекращена подача газа.

В ночь на 22 октября РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, нацеленную преимущественно на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, что привело к жертвам и раненым.

В Киеве в результате попадания в Деснянском районе загорелись квартиры в 10-этажном жилом доме и несколько автомобилей во дворе.

В доме повреждены газовая труба и несущие конструкции, из-за чего временно прекращена подача газа. Коммунальные службы уже работают над восстановлением снабжения и ликвидацией последствий.

Ситуация сейчас находится под контролем, на месте работают спасатели и аварийные бригады.

Издание Киев24 публикует фотографии пострадавшего дома в Деснянском районе.

