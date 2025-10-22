У Києві після нічної атаки постраждала 10-поверхівка на Троєщині — пошкоджено газову трубу та несучі конструкції

У будинку пошкоджено газову трубу та несучі конструкції, через що тимчасово припинено подачу газу.

У ніч на 22 жовтня РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну, спрямовану переважно на енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, що призвело до жертв і поранень.

У Києві внаслідок влучання в Деснянському районі загорілися квартири в 10-поверховому житловому будинку та кілька автомобілів у дворі.

У будинку пошкоджено газову трубу та несучі конструкції, через що тимчасово припинено подачу газу. Комунальні служби вже працюють над відновленням постачання та ліквідацією наслідків.

Ситуація наразі контрольована, на місці працюють рятувальники та аварійні бригади.

Видання Київ24 публікує фото постраждалого будинку в Деснянському районі.

