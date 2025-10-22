Смена учредителей: нужно ли сообщать налоговую и в какие сроки

Информация об изменении учредителей автоматически обновляется в налоговых и других контролирующих органах на основе данных, передаваемых им государственным регистратором.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба разъяснила, нужно ли сообщать в налоговые органы о смене учредителя предприятия.

Согласно пункту 66.1 статьи 66 Налогового кодекса Украины №2755-VI, основаниями для внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков являются:

информация, полученная от органов государственной регистрации;

документально подтвержденные сведения, представленные самим налогоплательщиком.

Обновление учетных данных налогоплательщиков осуществляется в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной финансовой политики.

В случае изменений в данных или внесения изменений в документы, представляемые для взятия на учет согласно главе 6 Налогового кодекса, кроме изменений, которые вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, а также изменений, о которых налогоплательщик сообщил по основному месту учета, налогоплательщик обязан подать в контролирующий орган, в котором он состоит на учете, уточненные документы в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений в указанные документы.

Согласно пункту 8 части второй статьи 9 Закона №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №755), в Едином государственном реестре содержатся данные, в частности, о перечне учредителей (участников) (кроме акционерных обществ, общественных формирований, обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, доли которых учитываются в учетной системе долей) юридического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, страна гражданства, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, либо паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего лицо без гражданства, если учредитель – физическое лицо; наименование, страна резидентства, местонахождение и идентификационный (регистрационный, учетный) номер (код) в стране регистрации, если учредитель – юридическое лицо; информация для связи с учредителем (участником) юридического лица (телефон и/или адрес электронной почты).

Порядок внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков установлен разделом IX Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 №1588 с изменениями и дополнениями.

Согласно пункту 9.2 раздела IX Порядка №1588, в случае возникновения изменений в данных или внесения изменений в документы, представляемые для взятия на учет, кроме изменений, которые вносятся в Единый государственный реестр, и изменений, о которых налогоплательщик сообщил по основному месту учета, налогоплательщик обязан в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений в указанные документы подать в контролирующий орган уточненные документы в том же порядке, что и при постановке на учет. Дополнительное заявление по форме №5-ОПП подается с отметкой «Изменения», по форме №1-ОПП – с отметкой «Другие изменения», по форме №1-ОПН – с отметкой «Другие изменения/перерегистрация».

Таким образом, в отношении налогоплательщиков, сведения о которых включаются в Единый государственный реестр: информация о смене учредителей обновляется в контролирующих органах на основании данных, полученных от государственного регистратора, в порядке, определённом Законом №755.

В отношении налогоплательщиков, сведения о которых не включаются в Единый государственный реестр, информация о смене учредителей обновляется на основании уточненных документов и заявления по форме №1-ОПП с отметкой «Другие изменения» или по форме №1-ОПН – с отметкой «Другие изменения/перерегистрация».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.