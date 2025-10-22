Мэра Первомайска Олега Демченко подозревают в недостоверном декларировании более 5 миллионов гривен

Чиновнику уже сообщено о подозрении — ему грозит до двух лет ограничения свободы.

Государственное бюро расследований разоблачило городского голову Первомайска в подаче недостоверных сведений в декларации. По данным следствия, должностное лицо задекларировало недостоверную информацию на сумму 5,3 миллиона гривен. Согласно официальному сайту горсовета, должность мэра занимает Олег Демченко.

Как сообщили в ГБР, при подаче ежегодной декларации за 2023 год чиновник сознательно не указал 300 тысяч гривен на своих банковских счетах, а также финансовые обязательства жены. В частности, речь идет о «займе» наличных от зятя в размере 5 миллионов гривен.

Мэру сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — декларирование недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы.

