Мэра Первомайска Олега Демченко подозревают в недостоверном декларировании более 5 миллионов гривен

Государственное бюро расследований разоблачило городского голову Первомайска в подаче недостоверных сведений в декларации. По данным следствия, должностное лицо задекларировало недостоверную информацию на сумму 5,3 миллиона гривен. Согласно официальному сайту горсовета, должность мэра занимает Олег Демченко.
Как сообщили в ГБР, при подаче ежегодной декларации за 2023 год чиновник сознательно не указал 300 тысяч гривен на своих банковских счетах, а также финансовые обязательства жены. В частности, речь идет о «займе» наличных от зятя в размере 5 миллионов гривен.
Мэру сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — декларирование недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.