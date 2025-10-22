Мера Первомайська Олега Демченка підозрюють у недостовірному декларуванні понад 5 мільйонів гривень

Посадовцю вже повідомлено про підозру — йому загрожує до двох років обмеження волі.

Державне бюро розслідувань викрило міського голову Первомайська у поданні неправдивих відомостей у декларації. За даними слідства, посадовець задекларував недостовірну інформацію на 5,3 млн гривень. За даними офіційного сайту міськради, посаду міського голови обіймає Олег Демченко.

Як повідомили у ДБР, під час подання щорічної декларації за 2023 рік посадовець свідомо не вказав 300 тисяч гривень на своїх банківських рахунках та фінансові зобов’язання дружини. Зокрема йдеться про «позику» готівки від зятя у 5 мільйонів гривень.

Меру повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

