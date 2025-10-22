Укрэнерго с 16:00 вводит отключения света по всей Украине

В «Укрэнерго» объявили о переходе к почасовым отключениям света с 16:00 во всех регионах.

«Укрэнерго» обновило информацию о ситуации в энергосистеме Украины. С 16:00 во всех регионах, где ранее действовали аварийные отключения, будут введены графики почасовых отключений (ГПВ).

Как уточнили в компании, это решение принято для подключения потребителей, которые длительное время остаются без электроснабжения. Объем применения ГПВ — до трех очередей одновременно.

Узнать время и продолжительность отключений по своему адресу можно на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго) в соответствующем регионе.

Кроме того, с 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

