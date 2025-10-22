Укренерго з 16:00 вводить відключення світла по всій Україні

В Укренерго оголосили про перехід до погодинних відключень світла з 16:00 у всіх регіонах.

«Укренерго» оновило інформацію про ситуацію в енергосистемі України. Із 16:00 у всіх регіонах, де раніше діяли аварійні відключення, будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).

Як уточнили в компанії, це рішення ухвалено для заживлення споживачів, які тривалий час залишаються без електропостачання. Обсяг застосування ГПВ — до трьох черг одночасно.

Дізнатися час і тривалість відключень за своєю адресою можна на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго) у відповідному регіоні.

Крім того, з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

