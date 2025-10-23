Пенсионный фонд объяснил, как ФЛП может подать скан-копии трудовых книжек работников онлайн

ФЛП должны передать в Пенсионный фонд сканированные копии трудовых книжек своих работников через веб-портал, чтобы обеспечить их оцифровку до 2026 года.

В Украине продолжается процесс перехода от бумажных трудовых книжек к электронному учету трудовой деятельности.

Согласно Закону от 5.02.2021 №1217-IX, работодатели, в том числе физические лица-предприниматели (ФЛП), обязаны подать в Пенсионный фонд сканированные копии трудовых книжек своих работников. На оцифровку отведено пять лет — до 10 июня 2026 года.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило, как физическому лицу-предпринимателю необходимо подавать скан-копии трудовых книжек своих работников.

Шаг 1. Вход на веб-портал Пенсионного фонда

ФЛП заходит на официальный сайт ПФУ и нажимает кнопку «Вхід». Авторизация осуществляется с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис.

После входа пользователь попадает в личный кабинет, где доступна вкладка «Кабінет страхувальника» (эта вкладка доступна только тем, кто зарегистрирован в ПФУ как работодатель) — именно через неё ФЛП может подавать документы по своим работникам.

Шаг 2. Переход к услуге подачи скан-копий

В меню необходимо выбрать:

Электронні послуги → Відомості про трудову діяльність → Подати скан-копії документів.

Здесь открывается форма, в которую вносятся данные работника — фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Шаг 3. Загрузка документов

ФЛП добавляет отсканированные копии трудовой книжки работника (все страницы, содержащие записи о трудовой деятельности). Файлы должны быть в формате PDF, JPG и достаточного качества для считывания.

Шаг 4. Подпись и отправка

После проверки данных документ подписывается электронной подписью ФЛП и отправляется в Пенсионный фонд Украины через веб-портал.

Шаг 5. Контроль результата

Статус обработки поданных документов можно просмотреть в разделе «Вхідні/Надіслані документи».

После проверки информация о трудовой деятельности работника будет внесена в Реестр застрахованных лиц, что гарантирует её учет при дальнейшем расчете пенсии.

