В Украине расширяют программу госгарантий, чтобы банки активнее кредитовали предпринимателей

Кабинет Министров утвердил проект постановления «О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2025 году». Документ предусматривает предоставление государственных гарантий на сумму почти 15 млрд грн для 17 банков, которые успешно прошли отбор.

«Государственные гарантии на портфельной основе — это инструмент поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, который позволяет предпринимателям получать кредиты на более выгодных условиях. Государство берет на себя часть обязательств по портфелю кредитов, что стимулирует банки активнее кредитовать предпринимателей даже в сложных условиях военного времени», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Предельный объем государственных гарантий составит 14,99 млрд грн, которые распределены между 17 банками, а именно:

АТ «Ощадбанк», АТ «Укрэксимбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», Акционерный банк «Южный», АТ «ПроКредит Банк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Банк Кредит Днепр», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Полтава-Банк», АТ «РАДАБАНК», АТ «Пиреус Банк МКБ», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Альтбанк», АТ «ВСТ Банк», АТ «А-Банк».

Проект постановления предоставляет Министру финансов право заключать соответствующие сделки с банками — участниками программы.

