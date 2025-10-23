В Україні розширюють програму держгарантій, щоб банки активніше кредитували підприємців

Граничний обсяг державних гарантій становитиме 14,99 млрд грн, які розподілено між 17 банками.

Кабінет Міністрів ухвалив проект постанови «Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2025 році». Документ передбачає надання державних гарантій на суму майже 15 млрд грн для 17 банків, які успішно пройшли відбір.

«Державні гарантії на портфельній основі — це інструмент підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, який дає змогу підприємцям отримувати кредити на вигідніших умовах. Держава бере на себе часткове зобов’язання за портфелем кредитів, що стимулює банки активніше кредитувати підприємців навіть у складних умовах воєнного часу», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Граничний обсяг державних гарантій становитиме 14,99 млрд грн, які розподілено між 17 банками, а саме: АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», Акціонерний банк «Південний», АТ «ПроКредит Банк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Полтава-Банк», АТ «РАДАБАНК», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Альтбанк», АТ «ВСТ Банк», АТ «А-Банк».

Проект постанови надає право Міністру фінансів укладати відповідні правочини з банками-учасниками програми.

