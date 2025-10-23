Практика судов
Минобороны предлагает создать Центральное военно-медицинское управление

19:53, 23 октября 2025
Минобороны готовит новую Военно-медицинскую доктрину: акцент на боевую медицину и защиту врачей.
Минобороны предлагает создать Центральное военно-медицинское управление
Фото: Depositphotos
Минобороны разработало проект обновленной Военно-медицинской доктрины, утверждение которой предусмотрено программой действий правительства.

По словам временно исполняющего обязанности директора Департамента здравоохранения Минобороны майора медицинской службы Дмитрия Самофалова, в отличие от действующей доктрины, ориентированной на мирное время, обновленный документ сосредоточен на боевой медицине, соответствующей вызовам войны. При этом военная медицина будет развиваться в едином медицинском пространстве с тесным взаимодействием с гражданской системой здравоохранения.

Как сообщили в Минобороны, ключевая новация проекта — четкое разграничение функций между Минобороны, Генеральным штабом ВСУ, Командованием Медицинских сил ВС Украины, медицинскими службами Сил обороны, Министерством здравоохранения и другими органами власти.

Предлагается создать Центральное военно-медицинское управление (ЦВМУ) в составе Генерального штаба ВС Украины, которое будет управлять всей системой военной медицины. Департамент здравоохранения Минобороны будет формировать стратегии и политики, а Командование Медицинских сил будет отвечать за госпитальное звено и лечение военных.

Впервые в доктрине значительное внимание уделяется безопасности и роли медицинского работника в системе военной медицины, а не только пациентам. Проект также определяет медицинское планирование как неотъемлемую часть оперативного планирования, а привлечение медицинских представителей к этим процессам является обязательным.

Документ определяет элементы военно-медицинской системы по видам помощи (экстренная, первичная, специализированная, паллиативная, реабилитационная), этапам (тактическая догоспитальная, догоспитальная, госпитальная) и ролям (R1–R4).

В ведомстве отмечают, что военно-медицинская доктрина — базовый нормативный документ, регулирующий организацию медицинского обеспечения в Вооруженных Силах и других военных формированиях Украины. Она устанавливает научно обоснованные принципы, единые требования и правила взаимодействия медицинских служб для сохранения здоровья военных, оказания помощи, лечения и реабилитации в условиях боевых действий и чрезвычайных ситуаций. Действующая доктрина утверждена постановлением Кабинета Министров Украины № 910 от 31 октября 2018 года.

Минобороны медицина

