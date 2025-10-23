Міноборони пропонує створити Центральне військово-медичне управління

Міноборони готує нову Воєнно-медичну доктрину: акцент на бойову медицину і захист лікарів.

Міноборони розробило проект оновленої Воєнно-медичної доктрини, затвердження якої передбачено програмою дій уряду.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту охорони здоров’я Міноборони майора медичної служби Дмитра Самофалова, на відміну від чинної доктрини, орієнтованої на мирний час, оновлений документ зосереджений на бойовій медицині, що відповідає викликам війни. При цьому військова медицина розвиватиметься в єдиному медичному просторі з тісною взаємодією з цивільною системою охорони здоров’я.

Як повідомили в Міноборони, ключова новація проекту — чітке розмежування функцій між Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ, Командуванням Медичних сил ЗС України, медичними службами Сил оборони, Міністерством охорони здоров’я та іншими органами влади.

Пропонується створити Центральне військово-медичне управління (ЦВМУ) у складі Генерального штабу ЗС України, яке керуватиме всією системою військової медицини. Департамент охорони здоров’я Міноборони формуватиме стратегії та політики, а Командування Медичних сил відповідатиме за госпітальну ланку та лікування військових.

Уперше в доктрині значна увага приділяється безпеці та ролі медичного працівника в системі військової медицини, а не лише пацієнтам. Проект також визначає медичне планування як невід’ємну частину операційного планування, а залучення медичних представників до цих процесів є обов’язковим.

Документ окреслює елементи воєнно-медичної системи за видами допомоги (екстрена, первинна, спеціалізована, паліативна, реабілітаційна), етапами (тактична догоспітальна, догоспітальна, госпітальна) та ролями (R1–R4).

У відомстві зазначають, що воєнно-медична доктрина — базовий нормативний документ, що регулює організацію медичного забезпечення у Збройних Силах та інших військових формуваннях України. Вона встановлює науково обґрунтовані принципи, єдині вимоги та правила взаємодії медичних служб для збереження здоров’я військових, надання допомоги, лікування та реабілітації в умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій. Чинна доктрина затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 910 від 31 жовтня 2018 року.

