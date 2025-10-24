В Хмельницком «помощница по онлайн-кредитам» обманула доверчивых клиентов на 180 тысяч гривен

Под видом финансовой консультантки женщина выманила у людей деньги.

В Хмельницком 32-летней местной жительнице объявлено подозрение в мошенничестве, совершенном повторно и с использованием электронных средств. Об этом сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, женщина знакомилась с потерпевшими из-за объявления о предоставлении онлайн-кредитов. Когда люди обращались за помощью, она собирала их личные данные, получала доступ к мобильным банковским приложениям и обещала помощь в получении средств. Для дополнительной убедительности женщина арендовала офис, создавая облик легитимности своей деятельности.

Однако вместо того, чтобы помочь клиентам получить кредиты, подозреваемая оформляла их на себя, забирая деньги, а затем прекращала любой контакт с потерпевшими. Общая сумма ущерба, который она нанесла трем хмельничанам, составляет 180 тысяч гривен.

Это не первые преступления этой женщины – в настоящее время в суде находятся еще два обвинительных акта по аналогичным правонарушениям.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей.

