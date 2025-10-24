Практика судів
У Хмельницькому «помічниця з онлайн-кредитів» ошукала довірливих клієнтів на 180 тисяч гривень

07:00, 24 жовтня 2025
Під виглядом фінансової консультантки жінка видурила у людей гроші.
У Хмельницькому «помічниця з онлайн-кредитів» ошукала довірливих клієнтів на 180 тисяч гривень
У Хмельницькому 32-річній місцевій жительці оголошено підозру в шахрайстві, вчиненому повторно та з використанням електронних засобів. Про це повідомили у прокуратурі. 

За версією слідства, жінка знайомилася з потерпілими через оголошення про надання онлайн-кредитів. Коли люди зверталися за допомогою, вона збирала їхні особисті дані, отримувала доступ до мобільних банківських додатків і обіцяла допомогу в отриманні коштів. Для додаткової переконливості жінка орендувала офіс, створюючи вигляд легітимності своєї діяльності.

Проте, замість того щоб допомогти клієнтам отримати кредити, підозрювана оформлювала їх на себе, забираючи гроші, а потім припиняла будь-який контакт із потерпілими. Загальна сума збитків, яких вона завдала трьом хмельничанам, становить 180 тисяч гривень.

Це не перші злочини цієї жінки – наразі у суді знаходяться ще два обвинувальні акти щодо аналогічних правопорушень.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

