Может ли работник на нефиксированном рабочем времени работать еще где-то официально — разъяснение

В трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем запрещается устанавливать условие, запрещающее работнику выполнять работу по другим трудовым договорам.

Работник, заключивший трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, имеет право работать на другой работе, если это не противоречит законодательству, коллективному договору или соглашениям сторон. Об этом напоминает Гоструд.

Работник, заключивший трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, имеет право работать на другой работе, если это не противоречит законодательству, коллективному договору или соглашениям сторон. Согласно нормам статьи 21-1 КЗоТ, работодатель не может запрещать такому работнику работать по другим трудовым договорам. Это означает, что в трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем нельзя прописывать условия, ограничивающие право работника на выполнение работы в других местах.

Таким образом, работник вправе заключать несколько трудовых договоров без ограничений со стороны работодателя, если иное не предусмотрено соглашениями или законодательством.

Работник с нефиксированным рабочим временем требует заключить договор на полную занятость — какие действия работодателя

Если работник отработал более 12 месяцев на условиях нефиксированного рабочего времени, он может обратиться к работодателю с требованием заключить:

срочный трудовой договор, или

бессрочный трудовой договор.

Работодатель обязан в течение 15 календарных дней с момента обращения:

либо заключить с работником соответствующий договор,

либо предоставить ему письменный обоснованный отказ.

