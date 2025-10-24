Чи може працівник на нефіксованому робочому часі працювати ще десь офіційно — роз’яснення

Працівник, який уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, має право працювати на іншій роботі, якщо це не суперечить законодавству, колективному договору або угодам сторін. Про це нагадує Держпраці.
Працівник, який уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, має право працювати на іншій роботі, якщо це не суперечить законодавству, колективному договору або угодам сторін. Згідно з нормами статті 21-1 КЗпП, роботодавець не може забороняти такому працівникові працювати за іншими трудовими договорами. Це означає, що у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом не можна прописувати умови, які обмежують право працівника на виконання роботи в інших місцях.
Таким чином, працівник має право укладати кілька трудових договорів без обмежень з боку роботодавця, якщо інше не передбачено угодами чи законодавством.
Працівник з нефіксованим робочим часом вимагає укласти договір на повну зайнятість — які дії роботодавця
Якщо працівник відпрацював понад 12 місяців на умовах нефіксованого робочого часу, він може звернутися до роботодавця з вимогою укласти:
Роботодавець зобов’язаний протягом 15 календарних днів з моменту звернення:
