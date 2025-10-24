Чи може працівник на нефіксованому робочому часі працювати ще десь офіційно — роз’яснення

У трудовому договорі з нефіксованим робочим часом забороняється встановлювати умову, яка забороняє працівникові виконувати роботу за іншими трудовими договорами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівник, який уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, має право працювати на іншій роботі, якщо це не суперечить законодавству, колективному договору або угодам сторін. Про це нагадує Держпраці.

Працівник, який уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, має право працювати на іншій роботі, якщо це не суперечить законодавству, колективному договору або угодам сторін. Згідно з нормами статті 21-1 КЗпП, роботодавець не може забороняти такому працівникові працювати за іншими трудовими договорами. Це означає, що у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом не можна прописувати умови, які обмежують право працівника на виконання роботи в інших місцях.

Таким чином, працівник має право укладати кілька трудових договорів без обмежень з боку роботодавця, якщо інше не передбачено угодами чи законодавством.

Працівник з нефіксованим робочим часом вимагає укласти договір на повну зайнятість — які дії роботодавця

Якщо працівник відпрацював понад 12 місяців на умовах нефіксованого робочого часу, він може звернутися до роботодавця з вимогою укласти:

строковий трудовий договір, або

безстроковий трудовий договір.

Роботодавець зобов’язаний протягом 15 календарних днів з моменту звернення:

або укласти з працівником відповідний договір,

або надати йому письмову обґрунтовану відмову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.