В трех областях затруднено движение поездов из-за обстрелов — Укрзализныця ввела комбинированные перевозки

08:30, 24 октября 2025
Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области.
Из-за российских обстрелов в нескольких регионах Украины движение поездов оказалось затруднено. В ответ на ситуацию Укрзализныця 24 октября ввела комбинированную систему перевозок и временно изменила маршруты отдельных рейсов, организовав объезды.

Как будут курсировать пассажирские поезда?

Кировоградская область: в результате ночного обстрела в регионе была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет, габарит восстановлен по обоим путям.

Задержки на обесточенном участке затронули 4 поезда, движение которых осуществляется под резервными тепловозами:

51/52 Одесса — Запорожье;

127/128 Львов — Запорожье;

7/8 Харьков — Одесса;

53/54 Днепр — Одесса.

В Укрзализныце сообщают, что среднее время задержки составляет более 2 часов.

Харьковская область: из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, поезда следуют до Лозовой изменённым маршрутом с задержками, применяется комбинированная логистика.

Так, ночью автобусным сообщением до и от станции Кегичёвка доставили пассажиров поезда №92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск.

Изменил маршрут следования поезд №103/104 Краматорск — Львов. Несмотря на задержку и объездной путь, этим рейсом успешно проведена и плановая гражданская эвакуация из Лозовой 19 маломобильных пассажиров и животных.

Далее сегодня объездным маршрутом через Мерефу с задержкой около 2 часов будут следовать поезда:

№102 Херсон — Краматорск;

№104 Львов — Краматорск;

№712 Киев — Краматорск.

Сумская область: применяется комбинированная логистика — поезд и автобус. В частности, пассажиров поезда №787 Терещенская — Киев компания будет доставлять автобусами от станции Кролевец до Конотопа. Уже там будет организована посадка в поезд №779 Сумы — Киев.

