У трьох областях ускладнено рух потягів через обстріли — Укрзалізниця запровадила комбіновані перевезення

Через російські обстріли в кількох регіонах України рух поїздів зазнав ускладнень. У відповідь на ситуацію Укрзалізниця 24 жовтня запровадила комбіновану систему перевезень і тимчасово змінила маршрути окремих рейсів, організувавши об’їзди.
Як курсуватимуть пасажирські поїзди?
Кіровоградщина: в результаті обстрілу вночі у регіоні була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає, габарит відновлено по обох коліях.
Затримки на знеструмленій ділянці торкнулися 4 поїздів через рух під резервними тепловозами:
51/52 Одеса — Запоріжжя;
127/128 Львів — Запоріжжя;
7/8 Харків — Одеса;
53/54 Дніпро — Одеса.
В Укрзалізниці кажуть, що середній час затримки становить понад 2 години.
Харківщина: через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.
Так, вночі автобусним сполученням до/від станції Кегичівка доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ — Одеса — Краматорськ.
Змінив маршрут руху потяг №103/104 Краматорськ — Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів і тварин.
Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:
№102 Херсон — Краматорськ;
№104 Львів — Краматорськ;
№712 Київ — Краматорськ.
Сумщина: застосовується комбінована логістика — потяг і автобус. Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська — Київ компанія доправлятиме автобусами від станції Кролевець до Конотопа. Вже там буде організована посадка у поїзд №779 Суми — Київ.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.