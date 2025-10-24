У трьох областях ускладнено рух потягів через обстріли — Укрзалізниця запровадила комбіновані перевезення

РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у Кіровоградській області.

Фото: Укрзалізниця

Через російські обстріли в кількох регіонах України рух поїздів зазнав ускладнень. У відповідь на ситуацію Укрзалізниця 24 жовтня запровадила комбіновану систему перевезень і тимчасово змінила маршрути окремих рейсів, організувавши об’їзди.

Як курсуватимуть пасажирські поїзди?

Кіровоградщина: в результаті обстрілу вночі у регіоні була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає, габарит відновлено по обох коліях.

Затримки на знеструмленій ділянці торкнулися 4 поїздів через рух під резервними тепловозами:

51/52 Одеса — Запоріжжя;

127/128 Львів — Запоріжжя;

7/8 Харків — Одеса;

53/54 Дніпро — Одеса.

В Укрзалізниці кажуть, що середній час затримки становить понад 2 години.

Харківщина: через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.

Так, вночі автобусним сполученням до/від станції Кегичівка доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ — Одеса — Краматорськ.

Змінив маршрут руху потяг №103/104 Краматорськ — Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів і тварин.

Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:

№102 Херсон — Краматорськ;

№104 Львів — Краматорськ;

№712 Київ — Краматорськ.

Сумщина: застосовується комбінована логістика — потяг і автобус. Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська — Київ компанія доправлятиме автобусами від станції Кролевець до Конотопа. Вже там буде організована посадка у поїзд №779 Суми — Київ.

