Женщина из Полтавщины вызвала преждевременные роды и закопала тело своего ребенка — полиция расследует дело

Правоохранители обнаружили во дворе закопанный плод ребенка — женщина сначала отрицала беременность, но позже призналась в содеянном.

В Миргородском районе Полтавщины на территории частного дома правоохранители нашли закопанный плод ребенка.

Как сообщили в полиции, 24 октября в отделение поступило сообщение от местных жителей о том, что одна из женщин общины, вероятно, родила ребенка дома, однако отрицает этот факт.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра территории полицейские обнаружили в земле закопанный плод.

«По словам женщины, плоду, вероятно, около пяти месяцев. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщил первый заместитель начальника полиции Полтавщины Сергей Рекун.

По данным областной прокуратуры, во время допроса женщина сначала отрицала факт беременности, но позже призналась, что самостоятельно вызвала преждевременные роды, а тело закопала во дворе.

Сейчас под процессуальным руководством прокуроров Миргородской окружной прокуратуры начато досудебное расследование.

Предварительная правовая квалификация — статья 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

