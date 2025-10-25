Жінка з Полтавщини викликала передчасні пологи і закопала тіло своєї дитини — поліція розслідує справу

Правоохоронці виявили закопаний на подвір’ї плід дитини — жінка спершу заперечувала вагітність, але згодом зізналася у скоєному.

У Миргородському районі Полтавщини на території приватного будинку правоохоронці знайшли закопаний плід дитини.

Як повідомили в поліції, 24 жовтня до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що одна із жінок громади, ймовірно, вдома народила дитину, однак заперечує цей факт.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду території поліцейські виявили у землі закопаний плід.

«Зі слів жінки, плоду, ймовірно, близько п’яти місяців. Наразі призначено судово-медичну експертизу. Обставини події з’ясовуються», — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даними обласної прокуратури, під час допиту жінка спочатку заперечувала факт вагітності, але згодом зізналася, що самостійно викликала передчасні пологи, а тіло закопала на подвір’ї.

Нині за процесуального керівництва прокурорів Миргородської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування.

Попередня правова кваліфікація — стаття 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).

Призначено судово-медичну експертизу. Слідство встановлює всі обставини трагедії.

