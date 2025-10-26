Киев вторую ночь подряд под атакой – разрушены квартиры, есть погибшие, среди пострадавших — дети

В результате вражеской атаки на Киев погибли три человека.

Во время ночной атаки российских дронов на Киев в ночь на 26 октября в Деснянском районе погибли три человека, еще 29 пострадали, среди них шесть детей. Самому младшему — 4 года.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Обломки вражеского беспилотника упали на 9-этажный жилой дом на уровне второго этажа. В результате удара произошло возгорание нескольких квартир, а пламя распространилось на балконы с 4 по 7 этажи. Пожар уже ликвидирован, продолжаются работы по разбору конструкций.

Еще один 9-этажный дом в этом же районе получил повреждения: выбиты окна и двери квартир, частично разрушен фасад и перекрытия между 6 и 8 этажами. Спасатели спасли пятерых человек, работы продолжаются.

В Оболонском районе обломки дрона упали на 16-этажный жилой дом — повреждена одна квартира. Разрушений конструкций и пожара нет.

В больницах города находятся 7 пострадавших, в том числе двое детей.

Остальные получают лечение амбулаторно.

