Київ другу ніч поспіль під атакою – зруйновані квартири, є загиблі, а серед постраждалих —діти

Внаслідок ворожої атаки на Київ загинули троє людей.

Під час нічної атаки російських дронів на Київ у ніч на 26 жовтня у Деснянському районі загинули троє людей, ще 29 осіб постраждали, серед них шість дітей. Наймолодшому – 4 роки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Уламки ворожого безпілотника впали на 9-поверховий житловий будинок на рівні другого поверху. Внаслідок удару сталося загоряння кількох квартир, а полум’я поширилося на балкони з 4 по 7 поверхи. Пожежу вже ліквідовано, тривають роботи з розбору конструкцій.

Ще один 9-поверховий будинок у цьому ж районі зазнав пошкоджень: вибито вікна та двері квартир, частково зруйновано фасад та перекриття між 6 і 8 поверхами. Рятувальники врятували п’ятьох людей, роботи тривають.

У Оболонському районі уламки дрона впали на 16-поверховий житловий будинок — пошкоджено одну квартиру. Руйнувань конструкцій і пожеж немає.

В лікарнях міста перебувають 7 постраждалих, в тому числі двоє дітей.

Інші отримують лікування амбулаторно.

