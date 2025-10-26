На Херсонщине расширяют работу мобильных сервисов МВД и миграционной службы — Клименко

Игорь Клименко сообщил об активизации работы мобильных подразделений сервисного центра МВД и миграционной службы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что на Херсонщине активизируют работу мобильных подразделений сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы. Это позволит жителям региона оформлять паспорта, водительские удостоверения и другие документы непосредственно в своих громадах.

Во время рабочей поездки в область Клименко вместе с главой ОВА Александром Прокудиным обсудил с местными руководителями, полицией и спасателями защиту энергетической инфраструктуры, вопросы безопасности и план действий в случае возможных блэкаутов.

«Устойчивость — это, в частности, способность быстро реагировать на угрозы. Поэтому полицейские, спасатели и представители местной власти постоянно отрабатывают действия в условиях отключений, обстрелов и опасностей», — отметил министр.

На сегодняшний день в Херсоне проживает около 60 тысяч человек, и, по словам Клименко, государство усиливает возможности в сфере гражданской защиты.

Правобережная часть области уже полностью охвачена проектом ГСЧС «Офицер-спасатель громады» — там служат 27 офицеров. Им также передали новую технику.

