На Херсонщині розширюють роботу мобільних сервісів МВС та міграційної служби — Клименко

Ігор Клименко повідомив про активізацію роботи мобільних підрозділів сервісного центру МВС та міграційної служби.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що на Херсонщині активізують роботу мобільних підрозділів сервісного центру МВС та Державної міграційної служби. Це дозволить жителям регіону оформлювати паспорти, водійські посвідчення та інші документи безпосередньо у своїх громадах.

Під час робочої поїздки до області Клименко разом із головою ОВА Олександром Прокудіним обговорив із місцевими керівниками, поліцією та рятувальниками захист енергетичної інфраструктури, безпекові виклики та план дій у разі можливих блекаутів.

«Стійкість — це, зокрема, здатність швидко реагувати на загрози. Тому поліцейські, рятувальники та керівники влади на місцях постійно відпрацьовують дії в умовах відключень, обстрілів і загроз», — зазначив міністр.

На сьогодні в Херсоні проживає близько 60 тисяч людей, і, за словами Клименка, держава посилює спроможності у сфері цивільного захисту.

Правобережна частина області вже повністю охоплена проєктом ДСНС «Офіцер-рятувальник громади» — там служать 27 офіцерів. Їм передали також нову техніку.

