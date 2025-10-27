Адвокат или лоббист: гайд, как определить границы допустимой деятельности без нарушений

Национальная ассоциация адвокатов Украины разработала гайд по разграничению ролей адвоката и лоббиста.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины представили специальный справочник, цель которого — четко обозначить правовой статус адвоката и лоббиста, определить границы их допустимой деятельности и предотвратить возможные этические и правовые нарушения при участии в формировании публичной политики.

Как объясняется в документе, адвокат оказывает правовую помощь клиенту на основании договора, руководствуясь законом и Правилами адвокатской этики, тогда как лоббист представляет интересы заказчика с целью влияния на публичную политику. Такое совмещение ролей может привести к конфликту интересов или поставить под сомнение независимость адвоката.

«Современный адвокат все чаще работает в сфере публичных коммуникаций — взаимодействует с парламентом, правительством, бизнесом. Однако такие действия имеют четкие границы, определенные законом», — отметил председатель Комитета НААУ по вопросам лоббирования Алексей Шевчук.

В гайде представлены систематизированные рекомендации о том, как разграничить адвокатскую и лоббистскую деятельность. В частности, приведены критерии, по которым определяются цель, предмет, форма и правовые последствия каждого вида профессионального участия в процессах принятия решений.

Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции назвало самые популярные направления лоббирования, зарегистрированные в «Реестре прозрачности» — публичной платформе, созданной для реализации Закона Украины «О лоббировании», который вступил в силу в сентябре 2025 года.

Следует отметить, что, хотя Реестр и называется «Реестром прозрачности», он не является открытым. То есть увидеть названия субъектов лоббирования на сайте НАПК невозможно, поскольку Агентство их не публикует.

По данным НАПК, по состоянию на конец сентября в Реестре зарегистрированы 73 субъекта лоббирования, среди которых 39 юридических лиц (от имени которых могут действовать 113 человек) и 34 физических лица. Еще одно лицо прекратило статус лоббиста. Таким образом, 147 лоббистов могут влиять на процесс принятия решений в государстве.

