Практика судов
  1. В Украине

Адвокат или лоббист: гайд, как определить границы допустимой деятельности без нарушений

09:00, 27 октября 2025
Национальная ассоциация адвокатов Украины разработала гайд по разграничению ролей адвоката и лоббиста.
Адвокат или лоббист: гайд, как определить границы допустимой деятельности без нарушений
Фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальной ассоциации адвокатов Украины представили специальный справочник, цель которого — четко обозначить правовой статус адвоката и лоббиста, определить границы их допустимой деятельности и предотвратить возможные этические и правовые нарушения при участии в формировании публичной политики.

Как объясняется в документе, адвокат оказывает правовую помощь клиенту на основании договора, руководствуясь законом и Правилами адвокатской этики, тогда как лоббист представляет интересы заказчика с целью влияния на публичную политику. Такое совмещение ролей может привести к конфликту интересов или поставить под сомнение независимость адвоката.

«Современный адвокат все чаще работает в сфере публичных коммуникаций — взаимодействует с парламентом, правительством, бизнесом. Однако такие действия имеют четкие границы, определенные законом», — отметил председатель Комитета НААУ по вопросам лоббирования Алексей Шевчук.

В гайде представлены систематизированные рекомендации о том, как разграничить адвокатскую и лоббистскую деятельность. В частности, приведены критерии, по которым определяются цель, предмет, форма и правовые последствия каждого вида профессионального участия в процессах принятия решений.

Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции назвало самые популярные направления лоббирования, зарегистрированные в «Реестре прозрачности» — публичной платформе, созданной для реализации Закона Украины «О лоббировании», который вступил в силу в сентябре 2025 года.

Следует отметить, что, хотя Реестр и называется «Реестром прозрачности», он не является открытым. То есть увидеть названия субъектов лоббирования на сайте НАПК невозможно, поскольку Агентство их не публикует.

По данным НАПК, по состоянию на конец сентября в Реестре зарегистрированы 73 субъекта лоббирования, среди которых 39 юридических лиц (от имени которых могут действовать 113 человек) и 34 физических лица. Еще одно лицо прекратило статус лоббиста. Таким образом, 147 лоббистов могут влиять на процесс принятия решений в государстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

адвокат НАПК НААУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду