Адвокат чи лобіст: гайд, як визначити межі допустимої діяльності без порушень

Національна асоціація адвокатів України розробила гайд для розмежування ролей адвоката і лобіста.

Фото: Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національній асоціації адвокатів України представили спеціальний порадник, який має на меті чітко окреслити правовий статус адвоката та лобіста, визначити межі їхньої допустимої діяльності та запобігти можливим етичним і правовим порушенням під час участі у формуванні публічної політики.

Як пояснюється в документі, адвокат надає правничу допомогу клієнту на підставі договору, керуючись законом і Правилами адвокатської етики, тоді як лобіст представляє інтереси замовника для впливу на публічну політику. Таке поєднання ролей може призвести до конфлікту інтересів або поставити під сумнів незалежність адвоката.

«Сучасний адвокат дедалі частіше працює у сфері публічних комунікацій — взаємодіє з парламентом, урядом, бізнесом. Проте такі дії мають чіткі межі, визначені законом», — зазначив голова комітету НААУ з питань лобіювання Олексій Шевчук.

У гайді представли систематизовані рекомендації щодо того, як розмежувати адвокатську і лобістську діяльність. Зокрема, наведено критерії, за якими визначаються мета, предмет, форма та правові наслідки кожного виду професійної участі у процесах ухвалення рішень:

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції назвало найпопулярніші напрями лобіювання, зареєстровані в «Реєстрі прозорості» — публічній платформі, створеній для реалізації Закону України «Про лобіювання», який набув чинності у вересні 2025 року.

Слід зазначити, що хоча Реєстр і називається «Реєстром прозорості», але він не є відкритим. Тобто, побачити назви суб’єктів лобіювання на сайті НАЗК неможливо, бо Агентство їх не публікує.

За даними НАЗК, станом на кінець вересня у Реєстрі зареєстровано 73 суб’єкти лобіювання, серед яких 39 юридичних осіб (від імені яких можуть діяти 113 осіб) і 34 фізичні особи. Ще одна особа припинила статус лобіста. Таким чином, 147 лобістів можуть впливати на процес ухвалення рішень у державі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.